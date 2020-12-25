В Германии впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса

Эпидемиологи выяснили, что женщина с "британским" штаммом прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Сейчас она находится на изоляции дома

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Первый случай "британского" штамма коронавируса, который уже порядком успел напугать мир, выявили в ФРГ, в Баден-Вюртемберге, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство социальной политики и интеграции земли.

Оказалось, что это пациентка. Она с "британским" штаммом прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. В данное время она находится на изоляции дома.

По словам представителя министерства, по прилету пассажиры сдали экспресс-тест на коронавирус, который выявил заражение у одной из пассажиров. Родственники женщины забрали ее из аэропорта, и теперь она находится у них дома. Повторный тест от 21 декабря также дал положительный результат, и в тот же день у женщины появились легкие симптомы заболевания.

Далее проба мазка с положительным результатом была направлена на исследование в Национальную консультативную лабораторию по коронавирусам.

"Сегодня пришел результат, подтвердивший заражение новым штаммом коронавируса – B.1.1.7", – говорится в пресс-релизе министерства. Отмечается, что три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также находятся на изоляции.

Британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.