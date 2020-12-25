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Настольные игры

В Германии создали настольную игру о COVID – в ней надо купить продукты пожилому соседу

© photo: Sputnik / Alexander Utkin
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201225/250447448/V-Germanii-sozdali-nastolnuyu-igru-o-COVID---v-ney-nado-kupit-produkty-pozhilomu-sosedu.html

Среди препятствий, которые надо преодолеть игроку – встреча с вирусом, отправляющим игрока на карантин, недостаток туалетной бумаги, макарон и других товаров

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В Германии в городе Висбаден четыре сестры по фамилии Швадерлапп придумали и разработали собственную настольную игру и посвятили ее пандемии COVID-19, пишет Reuters.

Игру назвали "Корона". В ней одновременно могут принимать участие до четырех человек. Главная задача игроков – приобрести все продукты из списка покупок для пожилого соседа. Победителем считается тот участник, который доставит товары по назначению.

​Из неприятных препятствий, который должен преодолеть на своем пути игрок, – встреча с вирусом, отправляющим игрока на карантин, недостаток туалетной бумаги, макарон и других товаров. "Главный принцип игры – солидарность", – говорит 20-летняя Сара, одна из авторов "Короны".

Сестры создавали игру не сразу, а постепенно. Добавляли новые элементы в игру, ежедневно следя за новостями и развитием эпидемиологической ситуациии в мире. В итоге отцу девушек очень понравилась игра и он решил сделать коммерческий проект – нанял художника, который разработал дизайн игры.

На сегодня семья продала уже две тысячи экземпляров "Короны", а также подписала контракт с магазином игрушек.



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