В Германии создали настольную игру о COVID – в ней надо купить продукты пожилому соседу

Среди препятствий, которые надо преодолеть игроку – встреча с вирусом, отправляющим игрока на карантин, недостаток туалетной бумаги, макарон и других товаров

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В Германии в городе Висбаден четыре сестры по фамилии Швадерлапп придумали и разработали собственную настольную игру и посвятили ее пандемии COVID-19, пишет Reuters.

Игру назвали "Корона". В ней одновременно могут принимать участие до четырех человек. Главная задача игроков – приобрести все продукты из списка покупок для пожилого соседа. Победителем считается тот участник, который доставит товары по назначению.

At a loose end during Germany’s first lockdown, the four Schwaderlapp sisters decided to put their long hours indoors to good use - by inventing a coronavirus board game that is selling by the thousands https://t.co/Op1BVjyUVu pic.twitter.com/E4fdO6tyxZ — Reuters (@Reuters) December 22, 2020

​Из неприятных препятствий, который должен преодолеть на своем пути игрок, – встреча с вирусом, отправляющим игрока на карантин, недостаток туалетной бумаги, макарон и других товаров. "Главный принцип игры – солидарность", – говорит 20-летняя Сара, одна из авторов "Короны".

Сестры создавали игру не сразу, а постепенно. Добавляли новые элементы в игру, ежедневно следя за новостями и развитием эпидемиологической ситуациии в мире. В итоге отцу девушек очень понравилась игра и он решил сделать коммерческий проект – нанял художника, который разработал дизайн игры.

На сегодня семья продала уже две тысячи экземпляров "Короны", а также подписала контракт с магазином игрушек.