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Смартфон Xiaomi

Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201225/250450422/Xiaomi-vypustit-neskolko-smartfonov-s-gibkim-ekranom.html

В компании в данное время идет активная работа сразу над несколькими гаджетами со складными экранами

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Китайская компания Xiaomi в 2021 году выпустит сразу три смартфона – все мобильные будут оснащены гибким дисплеем. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитика Росса Янга.

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Как отмечается, в компании в данное время идет активная работа сразу над несколькими гаджетами со складными экранами. Ожидается, что каждый из них будет выпущен в своем оригинальном дизайне. Будет смартфон в форм-факторе раскладушки, складывающийся и раскладывающийся.

Сообщается, что наиболее большим станет раскладывающийся смартфон от Xiaomi – в развернутом виде дисплей будет достигать диагонали 8 дюймов. Устройство носит кодовое название Cetus.

Других подробностей о гибких смартфонах от Xiaomi немного. Предположительно, они получат флагманскую начинку. Когда устройства покажут и по какой цене их предложат, станет известно позже.



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