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Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)

Чем опасны ИВЛ в борьбе с коронавирусом? Мнение врачей

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1629)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201225/250450585/Chem-opasny-IVL-v-borbe-s-koronavirusom-Mnenie-vrachey.html

Специалисты считают, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В результате вскрытия людей, умерших от COVID-19, выяснилось, что ИВЛ во множестве случаев может стать причиной сильных повреждений легких. Об этом "Вечерней Москве" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Гостиница Рустави в которой находятся люди в изоляции в связи с эпидемией коронавируса
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Специалист считает, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем. Самое страшное – это вентилятор-ассоциированная пневмония.

"С помощью ИВЛ мы искусственно создаем оптимальный газообмен в легких, но проблема в том, что дать абсолютно стерильный воздух невозможно. И чем дольше человек находится на аппарате, тем с каждым часом выше вероятность того, что он заболеет вторичной пневмонией", – объяснил Кондрахин.

Как отмечается, другая серьезная проблема может заключаться в разрыве легкого. Это осложнение может быть вызвано нагрузкой на легкие в результате нагнетания воздуха в условиях воспалительных процессов в легочной ткани. При таком развитии событий существует опасность того, что орган перестанет нормально функционировать.

"Это как ударить молотком по пальцам и потом пытаться закрутить ими винтик", – сравнил Кондрахин легкие, пораженные коронавирусом.

По словам медика, в данное время врачи уже оценили опасность аппарата ИВЛ и максимально стараются использовать его только в самых крайних случаях, когда не остается больше никаких альтернативных способов лечения тяжелобольного пациента.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1629)


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