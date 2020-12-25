Чем опасны ИВЛ в борьбе с коронавирусом? Мнение врачей

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В результате вскрытия людей, умерших от COVID-19, выяснилось, что ИВЛ во множестве случаев может стать причиной сильных повреждений легких. Об этом "Вечерней Москве" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист считает, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем. Самое страшное – это вентилятор-ассоциированная пневмония.

"С помощью ИВЛ мы искусственно создаем оптимальный газообмен в легких, но проблема в том, что дать абсолютно стерильный воздух невозможно. И чем дольше человек находится на аппарате, тем с каждым часом выше вероятность того, что он заболеет вторичной пневмонией", – объяснил Кондрахин.

Как отмечается, другая серьезная проблема может заключаться в разрыве легкого. Это осложнение может быть вызвано нагрузкой на легкие в результате нагнетания воздуха в условиях воспалительных процессов в легочной ткани. При таком развитии событий существует опасность того, что орган перестанет нормально функционировать.

"Это как ударить молотком по пальцам и потом пытаться закрутить ими винтик", – сравнил Кондрахин легкие, пораженные коронавирусом.

По словам медика, в данное время врачи уже оценили опасность аппарата ИВЛ и максимально стараются использовать его только в самых крайних случаях, когда не остается больше никаких альтернативных способов лечения тяжелобольного пациента.