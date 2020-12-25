Google выпускает новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

У смартфона нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры, которая расположена под поверхностью экрана

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В будущем смартфоне Google Pixel 6, предположительно, будет применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом.

О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena.

В технической документации указывается смартфон с узкими рамками по всему периметру экрана. В дисплее нет вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Зато определена прямоугольная область под экраном, где и может разместиться новый фотосенсор.

Ожидается, что новый смартфон от Google должен быть представлен во второй половине 2021 года. Пока же на рынке есть Pixel 5, который уже раскритиковало множество блогеров за скромные параметры при флагманской стоимости.