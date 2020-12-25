16:08 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Логотип Google

Google выпускает новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

© AP Photo / Alastair Grant
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201225/250451534/Google-vypuskaet-novyy-smartfon-Pixel-s-neobychnoy-frontalnoy-kameroy.html

У смартфона нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры, которая расположена под поверхностью экрана

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В будущем смартфоне Google Pixel 6, предположительно, будет применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом.

Смартфон Xiaomi
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном

О патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena.

В технической документации указывается смартфон с узкими рамками по всему периметру экрана. В дисплее нет вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Зато определена прямоугольная область под экраном, где и может разместиться новый фотосенсор.

Ожидается, что новый смартфон от Google должен быть представлен во второй половине 2021 года. Пока же на рынке есть Pixel 5, который уже раскритиковало множество блогеров за скромные параметры при флагманской стоимости.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Сильный снегопад в высокогорном районе Хуло в Аджарии - видео
Настоящая зима: высокогорную Аджарию завалило снегом - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться