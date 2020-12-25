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Пандемия COVID 19. ПЦР тестирование на коронавирус на востоке Иерусалима, Израиль

Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан о карантине

© AP Photo / Ariel Schalit
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1630)
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В период карантина будут закрыты рестораны, кафе, торговые центры, гостинцы, частные пансионаты и туристические объекты

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле распространяет информацию для граждан Грузии, предупреждая об общем карантинном режиме.

Карантин будет объявлен в стране с 27 декабря 2020 года. Ограничения будут действовать до 9 января 2021 года.

Флаги Израиля и Грузии на тбилисских улицах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В этот период будут закрыты рестораны, кафе, торговые центры, гостинцы, частные пансионаты и туристические объекты.

Также в местах скопления людей в помещении допустимое количество людей десять человек, а в открытом пространстве двадцать. Работа общественного транспорта сократится на 50%, перемещение между городами также будет ограничено. Отмечается, что во время общего карантинного режима можно будет воспользоваться услугой доставки на дом.

По данным на утро 25 декабря, в общей сложности с начала пандемии в Израиль было выявлено 393 369 заразившихся. По оценке Минздрава, за сутки выявлено почти 4000 новых заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 33495 человек. 356 689 выздоровели после коронавируса. 3185 заболевших COVID-19 умерли.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1630)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Израиль


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