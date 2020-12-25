ВОЗ: в восьми странах Европы обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп, считают в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британские консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса , выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates👉 #solidarity is key — Hans Kluge (@hans_kluge) December 25, 2020

​"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", - написал Клюге в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что необходимо соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых "пузырях поддержки", которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.

Кроме европейских стран, о появлении "британского" штамма заявили власти Японии, Ливана и рада других государств.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.