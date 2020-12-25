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Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время визита в Грузию

ВОЗ: в восьми странах Европы обнаружили новый штамм коронавируса

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1631)
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Sputnik Грузия
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Новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп, считают в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британские консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса , выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

​"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", - написал Клюге в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что необходимо соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых "пузырях поддержки", которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

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© AP Photo / Marijan Murat
В Германии впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.

Кроме европейских стран, о появлении "британского" штамма заявили власти Японии, Ливана и рада других государств.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ряд стран на фоне этой новости объявил о приостановке авиасообщения с Британией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1631)


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