Посольство Грузии в Анкаре предупреждает о новых ограничениях в Турции

С 28 декабря прибывающие в Турцию лица должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Посольство Грузии в Анкаре распространяет информацию для соотечественников о новых ограничениях для лиц, прибывающих в Турцию.

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом", – говорится в заявлении посольства.

В документе отмечается, что лица, не представившие отрицательный результат теста на коронавирус, будут подвергнуты самоизоляции по адресу, который они укажут при пересечении границы, в противном случае они будут переведены на карантин в региональное управление здравоохранения. Срок самоизоляции или карантина считается завершенным на седьмые сутки при отрицательном результате теста.

"Граждане с положительным результатом теста на вирус на седьмой день после самоизоляции будут проходить лечение в Министерстве здравоохранения Турции в соответствии с протоколом COVID-19", – сказано в сообщении.

Это постановление будет действовать до 1 марта 2021 года.

"При возникновении дополнительных вопросов у граждан есть возможность обратиться на горячую линию посольства: 1. Горячая линия посольства Грузии в Анкаре: +90 533 690 30 40, +90 539 220 82 80; 2. Горячая линия Генерального консульства Грузии в Стамбуле: +90 541 818 44 00; 3. Горячая линия Генерального консульства Грузии в Трабзоне: +90 541 326", – сообщает посольство.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 17 543, из них 3 199 больных, остальные – бессимптомные, это наименьший показатель с середины ноября, свидетельствуют данные минздрава страны.