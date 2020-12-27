Началась вакцинация жителей стран Евросоюза

В понедельник допуск на рынок от Еврокомиссии получила первая вакцина – от Pfizer/BioNTech, ранее получившая положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Вакцинация против коронавируса начинается в Евросоюзе в это воскресенье на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает Sputnik Армения.

Для начала вакцинации страны ЕС ждали одобрения препарата на уровне Евросоюза. В понедельник допуск на рынок от Еврокомиссии получила первая вакцина – от Pfizer/BioNTech, ранее получившая положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что этот препарат будет доступен всем государствам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Договор с Pfizer/BioNTech предполагал приобретение 200 миллионов доз в ЕС с опцией на поставки еще 100 миллионов. Всего население 27 государств союза насчитывает около 450 миллионов человек.

Общее количество доз вакцины будет ограничено на начальных этапах и до тех пор, пока их производство не будет увеличено, писала ЕК.

Препарат должен был постепенно распределяться по государствам союза. Глава ЕК рассказала в субботу, что первые партии были доставлены во все страны ЕС.

Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии - на 28 декабря.