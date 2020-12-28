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Естественный процесс: ВОЗ считает мутацию коронавируса неизбежной

© photo: Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1639)
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В ВОЗ заверили, что организация продолжит отслеживать новые штаммы вируса и сотрудничать с учеными всего мира

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Мутация коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения будет следить за его новыми вариантами, сообщила руководитель техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мутации (коронавируса – Sputnik) продолжатся, это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не сказывается, но нам необходимо продолжать изучать эти варианты", – сказала она на брифинге.

Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Смогут ли тесты на коронавирус выявлять его новые мутации – ответ ВОЗ

Керкхове подчеркнула, что ВОЗ продолжит отслеживать новые штаммы вируса и сотрудничать с учеными всего мира.

В свою очередь директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что в следующем году планета столкнется с новыми вариантами COVID-19. Он также призвал государства оперативно делиться данными о новых штаммах с ВОЗ и другими странами.

В середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Он распространяется с большей скоростью: вариант вируса заразнее обычного, но пока у медиков нет информации, что он более опасен.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1639)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения


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