Риск заражения короновирусом-"мутантом" очень высокий - исследование ученых

Специалисты установили, что появившиеся недавно варианты коронавируса в целом не утяжеляют течение заболевания, но являются более заразными и, возможно, способны быстрее проникать в организм человека.

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Европейский центр контроля и профилактики заболеваний (ECDC) назвал высокими риски, вызванные появлением двух новых штаммов коронавируса, обнаруженных ранее в Великобритании и Южной Африке, следует из доклада центра, опубликованного в среду, сообщает Sputnik Беларусь.

Коронавирус-"мутант" (новая мутация COVID-19 )был обнаружен в Великобритании в середине декабря. Позже специалисты установили, что выявленный вариант инфекции распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант COVID-19, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Штамм, обнаруженный в ЮАР в октябре, сейчас является доминирующей формой вируса в стране.

"Риски внедрения и распространения новых вариантов SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (штамм из Великобритании – Sputnik) и 501.V2 (штамм из Южной Африки) в ЕС в настоящее время высоки. Несмотря на отсутствие информации о том, что эти штаммы вызывают более тяжелое заболевание, в связи с их повышенной вирулентностью остается высоким риск повышения нагрузки на органы здравоохранения", - говорится в опубликованном докладе центра.

В ECDC пояснили, что считают, в частности, возможным влияние новых штаммов на рост числа госпитализаций и смертей, в особенности, в группах риска. "Таким образом, общий риск, связанный с появлением SARS-CoV-2 VOC 202012/01 и 501.V2, оценивается как высокий", - сказали в центре.

При этом специалисты подчеркивают, что сам по себе факт появления мутаций нового коронавируса не может считаться тревожным, поскольку это "нормальное и ожидаемое явление в процессе эволюции и адаптации любого вируса в мире".

"Хотя большинство возникающих мутаций не окажут значительного влияния на распространение вируса, некоторые мутации или их комбинации все же могут представлять угрозу, повышая вирулентность или способность вируса обходить иммунный ответ. В таких случаях эти мутации могут представлять повышенный риск для здоровья человека и должны рассматриваться как вызывающие опасения", - подчеркнули в центре.