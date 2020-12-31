Алжир закупит российскую вакцину от коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса - видео>>

"Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт <...> на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами", — заявил официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.

Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.

Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Вакцина показала 95-процентную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.