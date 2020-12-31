Скончался актер Робер Оссейн, сыгравший графа Жоффрея в фильмах про Анжелику

Всего Оссейн снялся более чем в 100 кинофильмах, но в постсоветских странах его запомнили именно в роли графа де Пейрака.

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Известный французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет, сообщили французские СМИ со ссылкой на семью актера, передает Sputnik Беларусь.

Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака в знаменитом киносериале "Анжелика – маркиза ангелов".

Que sera Angélique sans son Joffrey de Peyrac..

Les anges volent comme des pirates.

Bon voyage Mr Robert Hossein.🖤#riproberthossein pic.twitter.com/i7a8sVN8el — LesMotsBleus (@PourquoiPasToi) December 31, 2020

Всего Оссейн снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. За заслуги он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

Слава пришла к актеру после того, как он принял предложение режиссера Бернара Бордери исполнить главную роль – графа Жоффрея де Пейрака – в приключенческой мелодраме "Анжелика – маркиза ангелов" (его партнершей по съемочной площадке стала Мишель Мерсье). Фильм, вышедший на экраны в 1964 году, имел невероятный успех. За ним последовали "Великолепная Анжелика" (1965), "Анжелика и король" (1966), "Неукротимая Анжелика" (1967) и "Анжелика и султан" (1968). Эта работа принесла Оссейну и Мерсье всемирную известность – общее число зрителей, посмотревших эту серию фильмов, превышает миллиард.

Первой его женой (1955-1959) была актриса Марина Влади, второй (1962-1964) – психоаналитик и киносценарист Каролин Эльяшев. Третьей супругой в 1976-м стала актриса Кэндис Пату.