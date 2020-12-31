20:38 31 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.4031
  • USD3.2766
Поиск
Интервью с актером и режиссером Робером Оссейном

Скончался актер Робер Оссейн, сыгравший графа Жоффрея в фильмах про Анжелику

© photo: Sputnik / Валерий Левитин
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Потери 2020: кто ушел из жизни (21)
108 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1f/250509819.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201231/250509912/Skonchalsya-akter-Rober-Osseyn-sygravshiy-grafa-Zhoffreya-v-filmakh-pro-Anzheliku.html

Всего Оссейн снялся более чем в 100 кинофильмах, но в постсоветских странах его запомнили именно в роли графа де Пейрака.

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Известный французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет, сообщили французские СМИ со ссылкой на семью актера, передает Sputnik Беларусь.

Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака в знаменитом киносериале "Анжелика – маркиза ангелов".

Всего Оссейн снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. За заслуги он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

Слава пришла к актеру после того, как он принял предложение режиссера Бернара Бордери исполнить главную роль – графа Жоффрея де Пейрака – в приключенческой мелодраме "Анжелика – маркиза ангелов" (его партнершей по съемочной площадке стала Мишель Мерсье). Фильм, вышедший на экраны в 1964 году, имел невероятный успех. За ним последовали "Великолепная Анжелика" (1965), "Анжелика и король" (1966), "Неукротимая Анжелика" (1967) и "Анжелика и султан" (1968). Эта работа принесла Оссейну и Мерсье всемирную известность – общее число зрителей, посмотревших эту серию фильмов, превышает миллиард.

Первой его женой (1955-1959) была актриса Марина Влади, второй (1962-1964) – психоаналитик и киносценарист Каролин Эльяшев. Третьей супругой в 1976-м стала актриса Кэндис Пату.

 

Темы:
Потери 2020: кто ушел из жизни (21)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за три минуты - видео
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за 150 секунд - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться