Самая старая жительница Земли отметила 118-й день рождения

Женщина носит почетное звание старейшего жителя планеты с 2018 года, а родилась она в далеком 1903 году

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Жительница Японии Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Танака родилась 2 января 1903 года. Звание старейшего жителя Земли она носит с 2018 года.

В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщала, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Она должна была принять участие и в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

Олимпийские игры в Японии должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.