Как коронавирус влияет на беременность?

Дети, рожденные от зараженных COVID-19 женщин, как правило, не являются носителями этой инфекции

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Дети, рожденные от инфицированных коронавирусом женщин, обычно не заражаются COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают. Вертикальной передачи не происходит, природа защищает ребенка в большинстве своем", – цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в разработке находятся средства защиты от COVID-19 для детей и беременных женщиной.