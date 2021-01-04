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Беременная женщина

Как коронавирус влияет на беременность?

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1651)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210104/250484178/Kak-koronavirus-vliyaet-na-beremennost.html

Дети, рожденные от зараженных COVID-19 женщин, как правило, не являются носителями этой инфекции

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Дети, рожденные от инфицированных коронавирусом женщин, обычно не заражаются COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают. Вертикальной передачи не происходит, природа защищает ребенка в большинстве своем", – цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в разработке находятся средства защиты от COVID-19 для детей и беременных женщиной.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1651)
Теги:
Беременность, Коронавирус COVID-2019


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