Олега Басилашвили госпитализировали в Санкт-Петербурге

Официального подтверждения информации от медицинского учреждения пока нет

ТБИЛИСИ, 4 янв – Sputnik. Известного российского актера Олега Басилашвили госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга.

Дочь Олега Басилашвили рассказала о состоянии актера. По словам Ксении Басилашвили, пока неизвестно, когда его смогут выписать, однако врачи оценивают состояние актера как нормальное.

"Никакой катастрофы нет", — сказала Ксения в комментарии Пятому каналу.

Официальным подтверждением этой информации от медучреждения агентство пока не располагает. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова, где работает Басилашвили, также пока недоступен для комментариев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что коронавирус предварительно диагностирован не только у Басилашвили, но и у супруги и дочери артиста.