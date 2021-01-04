Коронавирус без лечения: через сколько проходит, последствия болезни

Год назад новый смертельно опасный вирус пришел в нашу жизнь и с тех пор свирепствует по всей планете, став одним из самых сильных испытаний для всего человечества за последние десятки лет

Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией ВОЗ объявила 11 марта 2020 года - по данным на 4 января 2021 года, общее число заболевших коронавирусом в мире составило 85 327 849, скончались 1 846 764, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусом легко заразиться – вирус приводит к серьезным последствиям, поэтому страх перед неизвестной болезнью, охвативший весь мир во время первой волны, постепенно сменился во время второй волны страхом перед статистикой заболеваемости и смертности.

Sputnik Грузия поинтересовался, через сколько проходит коронавирус без лечения и какие последствия могут быть у болезни.

Через сколько проходит коронавирус

Улучшение при COVID-19, как при других вирусных инфекциях, чувствуется через несколько дней после проявления первых симптомов, ибо включается иммунная система организма и нейтрализует патоген.

Общее состояние больного коронавирусом при легкой форме заболевания улучшается на пятый-шестой день, хотя потеря обоняния и невысокая температура могут сохраняться. В этом случае коронавирус без лечения проходит через 10-14 дней.

При средней тяжести заболевания на пятый-шестой день болезни вместо улучшения может начаться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, температура — повыситься до 38 градусов и больше. В этом случае без лечения не обойтись, так как симптомы говорят о поражении легких. Улучшение должно наступить на 12-14 день. Болезнь полностью проходит на 21-30-й.

При особо сложной форме заболевания развивается синдром тяжелой недостаточности дыхания, сопровождающийся развитием отека легких. Воспаление также может охватить практически все ключевые органы и даже целые системы. Пациента в этом случае необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Тяжелая форма болезни обычно проходит через 1,5-2 месяца.

Последствия коронавируса

Пока мало изучено, какие последствия может оставлять коронавирус, ведь COVID-19 такие вещи творит, какие ни одна болезнь не творила, известная человечеству.

Сначала казалось, что коронавирус обычное респираторное заболевание, вроде птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что он может затронуть легкие, носоглотку, мозг, глаза, кровеносные сосуды, сердце, почки, печень и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.

Коронавирус, по результатам уже проведенных исследований, сопровождается целым набором разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в сложной форме, последствия могут быть самые серьезные: от отказа почек и рубцевания легочной ткани до воспаления сердечной мышцы, повреждения печени, аритмии, психозов, сопровождающихся стремительной сменой настроения, и многого другого.

Еще предстоит выяснить в полной мере то, как заболевание отразится на людях в долгосрочной перспективе, однако уже сейчас есть много указаний на то, что последствия этой болезни продолжают испытывать даже те, кто переболел коронавирусом в легкой форме.

Кроме того, медики изучают еще один важный вопрос - может ли коронавирус сохраняться в человеческом организме в спящем состоянии, так как известны вирусы, которые ведут себя именно так.

Материал подготовлен на основе открытых источников