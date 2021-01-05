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Посольство Грузии предупреждает граждан в Великобритании о карантине в связи с COVID-19

© photo: AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1652)
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Накануне Минздрав Британии призвал власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального пятого уровня

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Великобритании распространило обращение к своим гражданам в связи с карантином, который вошел в силу с 5 января.

Скорая медицинская помощь 112
© Sputnik / STRINGER
В Грузии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к населению и из-за стремительного роста числа случаев коронавируса и объявил о запуске пятого уровня системы тревоги в Великобритании.

"Внимание граждан Грузии! Люди должны оставаться дома. Исключение составляют передвижения с целью удовлетворения основных жизненных потребностей, образования, чтобы добраться до места работы и тренировки раз в день. Закрыт гостиничный сектор, все виды торговых объектов, базы отдыха и развлечений. Людей призывают по возможности работать из дома", - говорится в заявлении посольства. 

Так, с 5 января жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

Все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. 

Как заявил премьер-министр Джонсон, в стране на сегодняшний день проводится всеобщая вакцинация с использованием двух вакцин, одобренных в Великобритании (Pfizer и AstraZeneca-Oxford). За последнюю неделю в стране ежедневный уровень ковид-заражения превышает 50 тысяч.

"От успешной вакцинации и выполнения рекомендаций правительства населением будет зависеть ослабление введенных ограничений к середине февраля", — говорится в заявлении посольства Грузии.

Из-за обнаружения в стране более опасного, т. н. "британского штамма" коронавируса. многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией. Грузия не имеет с Великобританией прямого воздушного сообщения, однако граждане всех стран с историей поездок в Великобританию в течение последних 14 дней в Грузии обязали пройти 12-дневный карантин.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1652)


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