Вот уже год коронавирус поражает людей по всему миру - заболевание, как правило, в большинстве случаев протекает без серьезных осложнений, с легкими симптомами. Самый безболезненный, но и самый неприятный спутник коронавируса - потеря обоняния и вкуса

Sputnik Грузия попытался разобраться, на какой день пропадает обоняние при коронавирусе и как его вернуть.

На какой день пропадает обоняние при коронавирусе?

Потеря обоняния может быть вызвана как нарушением структуры слизистой оболочки носовой полости, так и поражением самой сенсорной обонятельной системы.

Обоняние при заражении коронавирусом, согласно некоторым исследованиям, пропадает на второй-третий день, но чаще - на четвертый-шестой день от начала заболевания. При этом потеря обоняния при короновирусе существенно отличается от обонятельной дисфункции, вызванной простудой или ОРВИ.

При простуде или ОРВИ всегда закладывает нос, появляется насморк, чихание, боль в горле, озноб, ломота в теле, температура повышается до 38-39 градусов, частично изменяются вкусовые ощущения.

А при легкой форме коронавируса единственным симптомом бывает потеря обоняния. В более сложных случаях на фоне потери обоняния возникает заложенность носа и сухость слизистой дыхательных путей, головная боль, слабость, затрудненное дыхание. Также появляется сухой кашель, температура повышается до 39-40 градусов, искажается или полностью пропадает вкус.

Надолго ли пропадает обоняние и как его вернуть

Как утверждают медики, у 80% пациентов, заболевших коронавирусом, обоняние возвращается самостоятельно, но в разное время. Процесс у всех протекает индивидуально – у кого-то обоняние пропадает на несколько дней, у кого-то – на пару недель, а кто-то лишается восприятия запахов на месяцы.

В среднем, сроки восстановления обоняния после заражения коронавируса могут колебаться от 8-14 дней до одного-трех месяцев. По словам медиков, обоняние вернется после того, как эпителий восстановится, поэтому коронавирус нужно лечить, так как благоприятным признаком выздоровления является возвращение способности различать запахи.

У тех, кого обоняние самостоятельно возвращается не полностью или не восстанавливается вообще, существует только один способ лечения – тренировка обоняния.

Ускорить процесс восстановления вкусовых рецепторов можно с помощью симптоматической терапии, направленной на купирование воспаления в области носовой полости.

Для этого нос промывают солевым раствором, а также используют противовоспалительные, сосудосуживающие или гормональные интраназальные спреи. Но чтобы избежать развития негативных побочных реакций, необходимо перед применением этих препаратов проконсультироваться с врачом.

Специалисты для тренировки функции обоняния советуют в пищу добавлять натуральные усилители вкуса и запаха. Нарушение, связанное с поражением сенсорной системы обоняния, медики рекомендуют исправлять посредством "внутреннего слушания и вспоминания" запахов и вкусов.

Для активации обонятельных рецепторов применяют процедуру, названную ольфакторным тренингом. Для этого нужно выбрать пять-шесть сильных ароматов - кофе, мяту, чеснок, ваниль, ароматические масла, цитрусы и так далее, и не реже двух раз в день нюхать каждый ингредиент по 10-20 секунд.

Врачи призывают не поддаваться панике и помнить, что успех восстановления работы обонятельных и вкусовых рецепторов после коронавируса зависит во многом от качества вспомогательной терапии.

Хотя в редких случаях возможны необратимые нарушения и вернуть обоняние не удается, из-за травм, неврологических заболеваний, хронических патологий околоносовых пазух или хирургических вмешательств на головном мозге.

Материал подготовлен на основе открытых источников