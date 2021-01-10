Bloomberg назвал причины для доверия к вакцине "Спутник V"

Вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, уровень эффективности прививки превысил 90%, не выявлено ни одного случая тяжёлого течения заболевания

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели считает российскую вакцину "Спутник V" "сильным кандидатом" в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем материале, говорится в статье на сайте Bloomberg.

По его словам, Россия с этим препаратом вошла в пятёрку производителей по числу доз, на которые заключены контракты на предзаказ.

При этом, отметил Фазели, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, уровень эффективности прививки превысил 90%, не выявлено ни одного случая тяжёлого течения заболевания.

"Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания есть основания полагать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac", — пишет Фазели.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрировано Минздравом России в августе этого года. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.