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Производство вакцины Спутник V

Bloomberg назвал причины для доверия к вакцине "Спутник V"

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Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1658)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210110/250574499/Bloomberg-nazval-prichiny-dlya-doveriya-k-vaktsine-Sputnik-V.html

Вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, уровень эффективности прививки превысил 90%, не выявлено ни одного случая тяжёлого течения заболевания

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели считает российскую вакцину "Спутник V" "сильным кандидатом" в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем материале, говорится в статье на сайте Bloomberg.

По его словам, Россия с этим препаратом вошла в пятёрку производителей по числу доз, на которые заключены контракты на предзаказ.

Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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При этом, отметил Фазели, вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, уровень эффективности прививки превысил 90%, не выявлено ни одного случая тяжёлого течения заболевания.

"Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания есть основания полагать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac", — пишет Фазели.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрировано Минздравом России в августе этого года. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1658)


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