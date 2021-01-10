Полмиллиона доз российской вакцины "Спутник V" ждут в Сербии

В воскресенье в Сербии началась вакцинация медперсонала, а к концу первой половины года в этой стране планируется завершить массовую иммунизацию

ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Для начала массовой вакцинации населения Сербия в ближайшее время ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V". Об этом заявила премьер этой страны Ана Брнабич, которую цитирует РИА Новости.

В воскресенье Брнабич и госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек присутствовали при начале вакцинации медперсонала в университетской больнице "Тиршова" в Белграде. По словам главы правительства, до конца января в Сербии будет около 2 миллионов доз вакцины от разных производителей, включая объемы, полученные в конце декабря, а в феврале ожидается прибытие еще до 1,5 миллиона доз.

"Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек", - заявила Брнабич.

"Мы уже завтра получаем дополнительное количество вакцины Pfizer – 18 525 доз. Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации", - добавила глава кабмина Сербии.

Ранее Джерлек, министр внутренних дел Сербии Александр Вулини и спикер парламента Ивица Дачич сделали прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины. Первая партия в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.