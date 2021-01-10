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Японские медики обнаружили новую мутацию коронавируса

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1660)
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Уровень патогенности, контагиозности и эффективности методов тестирования для данной мутации пока что оценить сложно.

ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии, о штамме, отличном от распространяющихся в Великобритании или ЮАР, рассказали специалисты японского Национального института инфекционных болезней.

Новая разновидность COVID-19 выявлена у четырех человек, которые прилетели из Бразилии 2 января, сообщает РИА Новости.

Тестирование на коронавирус в Грузии
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Как рассказали представители института, новый штамм имеет некоторое сходство с мутациями, которые обладают высокой контагиозностью. Агентство Киодо, со ссылкой со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, сообщает, что речь о мутациях, выявленных в Великобритании и ЮАР.

В представленной прессе информации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время, в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Как подчеркивается в официальном сообщении института, уровень патогенности, контагиозности и эффективности методов тестирования для данной мутации пока что оценить сложно.

По данным японских СМИ, в настоящее время одного из инфицированных – мужчину, которому около 40 лет, – госпитализировали, у него сложности с дыханием. Среди заразившихся также есть женщина, которая жалуется на боль в горле и головные боли, а также ребенок с повышенной температурой. Четвертый из тех, у кого диагностирована новая мутация коронавируса, переносит заболевание без симптомов.

Напомним, об обнаружении новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в середине декабря. Эта разновидность инфекции распространяется с большей скоростью, чем выявленные ранее. При этом данных о том, что она более опасна, пока что нет.

Другая мутация – штамм 501.V2 – была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. Данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC свидетельствуют, что именно эта разновидность сейчас является доминирующей формой вируса в ЮАР. Согласно результатам предварительных исследований, этот штамм, как и британский, более заразен, однако и здесь нет данных о его большей опасности. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1660)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Япония


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