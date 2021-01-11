Сын миллионера и грузинский Шаломе: Топ самых популярных грузинских тиктокеров

Популярность соцсети TikTok стремительно растет во всем мире – не отстают и грузинские тиктокеры, число которых особенно подскочило в период пандемии

Минувший год открыл для многих такую социальную сеть, как TikTok – это площадка для смешных, прикольных, развлекательных и порой даже познавательных коротких видеороликов от пользователей со всего мира.

И если некоторые сначала отнекивались и перекрещивались, видя TikTok и давая клятвы, что никогда туда не сунутся, даже они проиграли и погрязли в этой танцевально-развлекательной сети.

Sputnik Грузия решил рассказать о самых известных грузинских тиктокерах. Тематика их роликов довольна разнообразна – от бьюти-трендов до кулинарной критики, танцев и даже сеансов йоги. Одним словом, знакомьтесь, подписывайтесь и не благодарите!

Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе

Бера – сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, заявившего сегодня о своем решении покинуть пост председателя правящей партии "Грузинская мечта" и уйти из политики, и его супруга Нанука Гудавадзе занимают почетное первое место в нашем списке, потому что в грузинском TikTok у них рекордное количество подписчиков – 4,7 миллиона.

​Ребята часто снимают видео чуть ли не на все актуальные тренды TikTok. Однако чаще всего супруги делятся креативными фотосессиями, которые набирает не меньше миллиона просмотров.

Элене Рухадзе

Элене Рухадзе, в блогерских кругах более известная как Foxy Eleniko, что ни на есть универсальный TikTok блогер. Благодаря своей разносторонности она набрала уже 206 тысяч подписчиков.

​В ее аккаунте вы сможете увидеть как развлекательный контент, так и танцевальный или даже кулинарный.

Дати Тевзадзе

Chef Tevzi – это юный грузинский шеф-повар. У него более 34 тысяч подписчиков, и набрал он их благодаря своему кулинарному блогу.

Надо отметить, что ранее Дати занимался только критикой, давая замечания и советы другим пользователям. Не скроем, порой он делал это с некой высокомерностью, что раздражало некоторых. Даже в описании своего профиля Дати написал: "При виде меня любой шеф начинает трястись". Но теперь Дати все больше сам снимает видео, показывая свои навыки и способности.

Ладо Мхеидзе

Ладо Мхеидзе – один из самых позитивных TikTok блогеров. Парень, который также представитель ЛГБТ-сообщества, снимает танцевальные видео или же видео с макияжем. Также увлекается йогой и демонстрирует подписчикам свою гибкость.

​Сейчас у Ладо почти 12 тысяч подписчиков, но надо сказать, что его аккаунт по разным причинам часто блокируют, поэтому ему приходится создавать новые и заново собирать аудиторию.

Теона Чачуа

Без отечественной, грузинской Кендалл Дженнер мы никуда. Теона Чачуа – известный грузинский бьюти-блогер, которая отлично себя чувствует и в TikTok, на данный момент у нее ровно 117 тысяч подписчиков.

​Здесь Чачуа снимает больше развлекательные видеомемы или танцевальные тренды. "Красивая" часть Теоны Чачуа больше присутствует в ее Instagram.

Лукачу

Лука – грузинский TikTok блогер (который, кажется, не хочет, чтобы его фамилию знали), уже набрал почти 270 тысяч подписчиков. Лука в основном снимает только танцевальные тренды и у него отлично выходит.

​Его аудитория – фолловеры из разных стран, в том числе из России. Надо отметить, что девушек он привлекает своей необычной внешностью, чувством стиля и некоторым сходством с актером Тимоти Шаломе из-за прекрасной шевелюры и стройности.

Тако Сазина

Бьюти-блогер Тако Сазина решила не ограничиваться только Instagram или YouTube, где она подробно рассказывает о макияжах и уходе за кожей. Теперь она снимает видео и для соцсети TikTok.

​Тако уже имеет 207 тысяч подписчиков и активно выкладывает видео. Ее ролики здесь тоже о макияже, но снимает их Сазина в формате TikTok, так что красочность и динамичность вам обеспечена.

Ти Мачавариани

Грузинская ведущая Ти Мачавариани в своем TikTok аккаунте собрала уже почти 163 тысячи подписчиков.

​Девушка предлагает своим фолловерам в основном видео танцевально-развлекательного характера, которые очень нравятся ее подписчикам.