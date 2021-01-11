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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио, Япония в масках

Количество случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1661)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210111/250580997/Kolichestvo-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-90-millionov.html

Наибольшое число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 22,2 миллиона. Всего пандемия унесла жизни более 1,93 миллиона человек в мире

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

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© Sputnik / STRINGER
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По последней статистике университета, новой коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 260 468 человек.

При этом наибольшее число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1661)


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