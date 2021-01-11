Количество случаев коронавируса в мире превысило 90 миллионов

Наибольшое число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 22,2 миллиона. Всего пандемия унесла жизни более 1,93 миллиона человек в мире

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последней статистике университета, новой коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 260 468 человек.

При этом наибольшее число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.