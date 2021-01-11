Какой стороной правильно носить медицинскую маску: советы врачей

Защитная маска стала бессменным спутником жителей нашей планеты в период пандемии коронавируса, свирепствующего по всему миру – гражданам многих стран на законодательном уровне запрещено появляться на улицах без масок

Поэтому вопрос о том, как правильно носить такую нехитрую вещь, как медицинская маска, и какой стороной, остается актуальным, так как однозначного ответа на него нет. Sputnik Грузия попытался разобраться в теме и собрал советы врачей по этому вопросу.

Медицинские маски

Одноразовые медицинские маски, самые распространенные на сегодняшний день, бывают двухцветными – бело-голубые, бело-зеленые и так далее. Маски, произведенные из материала на основе синтетических волокон, состоят минимум из трех слоев, каждый из которых имеет свою характеристику.

Цветной слой сделан из синтетического материала с водоотталкивающей поверхностью, благодаря чему влага не проникает внутрь, а белый – из гипоаллергенного материала спанбонда, хорошо поглощающий влагу из выдыхаемого воздуха.

Средний слой, изготовленный из мельтблауна (нетканый вид материала, состоящий из полипропиленовых нитей), считается самым важным – он задерживает бактерии и вирусы, которые могут проникнуть сквозь верхний слой.

В стандартную медицинскую маску бывает вставлена металлическая полоска для лучшей фиксации на носу, благодаря которой можно определить, где у маски верх и низ.

Одну маску, по совету врачей, носить более полутра-двух часов нельзя, так как при намокании она теряет все защитные функции, и вместо пользы может принести вред.

Какой стороной правильно носить медицинскую маску

Некоторые врачи считают, что то, какой стороной правильно носить медицинскую маску, имеет большое значение. По их совету, маску следует носить цветной стороной к лицу, если человек здоров, так как белая – это фильтр, защищающая дыхательные пути от микробов и бактерий из вне.

Соответственно, если человек заражен коронавирусом, то белой стороной к лицу, чтобы бактерии и микробы не попали в воздух. Ну а если маска одного цвета, тогда сторона не имеет значения.

Часть врачей считает, что принципиальной разницы между сторонами медицинской маски нет, а главное, чтобы фиксатор прилегал к носу плотно.

"Микробам же все равно, на какой стороне маски скапливаться – на синей или на белой", – заявил известный телеведущий, врач Александр Мясников на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

Другой известный врач Евгений Комаровский советует в социальных сетях подписчикам как правильно носить медицинскую маску.

По совету Комаровского, перед тем как надеть маску, руки нужно тщательно вымыть с мылом, обработать их антисептиком и, приложив к переносице фиксатором, прижать, а затем снова обработать руки.

В тоже время, специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации, в которых советуют какой стороной правильно носить медицинскую маску.

Согласно рекомендациям, цветная сторона медицинской маски является антибактериальной и предназначена для наружного ношения, а белая – хорошо впитывает влагу выдыхаемого воздуха и пот. При этом отмечается, что эффективность маски не снижается, если носить ее другой стороной.

Важный совет, который дают все врачи и специалисты – это не трогать руками маску во время ношения.

Материал подготовлен на основе открытых источников