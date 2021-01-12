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Системное обеспечение Windows на планшете

Microsoft намерен выпустить в 2021 году новую версию Windows 10

© CC0 / Pixabay
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Одной из полезных функций Windows 10X станет режим Modern Standby, то есть с новой опцией система при выходе из спящего режима сможет возобновлять работу мгновенно

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Во втором квартале 2021 года Microsoft намерен выпустить новую версию Windows 10 с приставкой X. Новый вариант операционной системы от Microsoft получит значительные изменения, сообщает Gizmochina.

Microsoft
© CC0 / Pixabay
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Примечательно, что одной из главнейших функций Windows 10X будет режим Modern Standby. Если сейчас компьютеру требуется некоторое время для выхода из спящего режима, то с новой опцией система сможет возобновлять работу мгновенно, по нажатию кнопки питания или открытию крышки.

Любопытно, что другим дополнением является функция постоянного подключения, призванная дать возможность приложениям работать в фоновом режиме даже в спящем режиме. Пригодится это, например, приложению электронной почты. Разумеется, опцию можно будет и отключить.

Windows 10X – новая версия операционной системы Microsoft, ориентированная на устройства с двумя дисплеями и складные гаджеты. Как уверяют в Редмонде, ОС будет совместима и с классическими ноутбуками.

Темы:
Популярная экономика (46)


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