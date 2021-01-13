15:07 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
Армен Саркисян. Визит Саломе Зурабишвили в Ереван

Осложнения от COVID-19: президент Армении экстренно госпитализирован

photo : Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210113/250601597/president-armenia-ekstrenno-gospitalizirovali.html

У 67-летнего Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями – у политика двустороннее воспаление легких

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Инфицированный коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Минздрав Грузии категорически против использования китайской вакцины от коронавируса>>

В начале января стало известно, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется.

"Президент проходил лечение в домашних условиях, однако болезнь протекает с осложнениями, в связи с чем его госпитализировали. У Саркисяна высокая температура и двусторонняя пневмония", – говорится в сообщении.

Супруга президента Нунэ Саркисян также заразилась коронавирусом. Армен Саркисян в рамках своего отпуска встретил Новый Год в Великобритании. Он также перенес операцию на ноге, которая прошла успешно.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться