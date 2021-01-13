Осложнения от COVID-19: президент Армении экстренно госпитализирован

У 67-летнего Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями – у политика двустороннее воспаление легких

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Инфицированный коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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В начале января стало известно, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется.

"Президент проходил лечение в домашних условиях, однако болезнь протекает с осложнениями, в связи с чем его госпитализировали. У Саркисяна высокая температура и двусторонняя пневмония", – говорится в сообщении.

Супруга президента Нунэ Саркисян также заразилась коронавирусом. Армен Саркисян в рамках своего отпуска встретил Новый Год в Великобритании. Он также перенес операцию на ноге, которая прошла успешно.