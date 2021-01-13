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Президент РФ Владимир Путин

Путин поручил вакцинировать всех россиян от коронавируса

© photo: Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Темы:
Новости из России (1546)
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Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Президени России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от коронавируса, передает РИА Новости.

Глава российского государства распорядился подготовить для этого соответствующую инфраструктуру.

Медик в клинико-диагностической лаборатории
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Жители России прививаются от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Темы:
Новости из России (1546)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Россия, Путин


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