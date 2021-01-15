Посольство Грузии во Франции предупредило граждан о новых ограничениях

Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 2,8 миллиона, умерли свыше 69 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинское посольство во Франции призывает граждан Грузии соблюдать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, говорится в заявлении дипмиссии.

По решению правительства Франции, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 16 января, как минимум на 15 дней, комендантский час будет начинаться в 18:00, вместо 20:00, и будет длиться до 06:00 утра.

Для тех, кто въезжает на территорию Франции из стран, не входящих в ЕС, обязательно представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до отправления, самоизоляция в течение семи дней, а после изоляции - сдать повторный тест.

Согласно данным Минздрава Франции, число зараженных коронавирусом в стране превысило 2,8 миллиона, а умерли свыше 69 тысяч человек.