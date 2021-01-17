22:07 17 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск

Жесткий локдаун продлен в Австрии на три недели

© AP Photo / Ronald Zak
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1673)
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250092949.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210117/250631284/Zhestkiy-lokdaun-prodlen-v-Avstrii-na-tri-nedeli.html

Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря, предполагалось, что он завершится 24 января

ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, с таким заявлением выступил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц.

"Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае – до 25, прежде чем мы можем открываться", – прокомментировал Курц принятое решение.

Ситуация во Франции в связи с коронавирусом
© AP Photo / Michel Euler
Посольство Грузии во Франции предупредило граждан о новых ограничениях

Он уточнил, что для Австрии это означает примерно 700 новых случаев инфекции в день, добавив, что нет уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно.

Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря, предполагалось, что он завершится 24 января. Вот уже три недели в стране не работает практически ничего: открыты только супермаркеты, аптеки, банки, а также те предприятия сферы услуг, где не предполагается близкий контакт с клиентом. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.

Жители страны все больше устают от таких ограничений: в субботу в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене, по данным полиции города, в общей сложности на протесты в столице вышли около 10 тысяч человек.

Напомним, что в Австрии 27 декабря началась вакцинация от коронавируса, она пройдет в три этапа.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1673)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Австрия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вид на набережную в Бергене, Норвегия
Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться