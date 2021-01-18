09:58 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск

Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 95 миллионов

© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
1901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/08/250566012.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210118/250633476/Chislo-vyyavlennykh-v-mire-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-95-millionov.html

Число инфицированных COVID-19 за последние сутки выявлено 683,4 тысячи новых случаев COVID-19, скончались 12,9 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последней статистике университета, новой коронавирусной инфекцией в мире заразились 95 022 922 человека.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация в Ахмедабаде, Индия
© AP Photo / Ajit Solanki
ВОЗ призвала страны не требовать сертификатов о вакцинации от коронавируса

За все время пандемии скончались в мире более 2,03 миллиона человек, выздоровели почти 52,2 миллиона заболевших.

При этом наибольшее число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 23,9 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 января составило 93,2 миллиона, скончались 2,01 миллиона человек.

Эпидемия коронавируса - прохожие в масках
© Sputnik / STRINGER
Опасен ли коронавирус для общества, или Все минусы и плюсы пандемии

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 683,4 тысячи, скончались 12,9 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным на утро 18 января правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 247,8 тысячи человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 233 тысячи пациентов выздоровели, скончались 2,9 тысячи.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
Теги:
США, Грузия, Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вид на набережную в Бергене, Норвегия
Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Спортзал, баня и здоровое питание: как российские миротворцы обустроились в Карабахе
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться