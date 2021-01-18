Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 95 миллионов

Число инфицированных COVID-19 за последние сутки выявлено 683,4 тысячи новых случаев COVID-19, скончались 12,9 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последней статистике университета, новой коронавирусной инфекцией в мире заразились 95 022 922 человека.

За все время пандемии скончались в мире более 2,03 миллиона человек, выздоровели почти 52,2 миллиона заболевших.

При этом наибольшее число случаев COVID-19 в мире зафиксировано в США – более 23,9 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 января составило 93,2 миллиона, скончались 2,01 миллиона человек.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 683,4 тысячи, скончались 12,9 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным на утро 18 января правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 247,8 тысячи человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 233 тысячи пациентов выздоровели, скончались 2,9 тысячи.