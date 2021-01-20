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Вакцинация от COVID-19

Коронавирус становится все опаснее: вирусолог о новой мутации

© photo: Sputnik / Павел Львов
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1680)
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На данный момент выявлено чуть ли не 2 000 мутационных изменений коронавируса, но его антигенная структура осталась прежней

ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев, чем опасна южноафриканская мутация коронавируса. С доктором медицинским наук о штамме 501.V2 побеседовала "Вечерняя Москва"

"У вирусов происходят мутационные изменения. Они попадают в разные условия, которые способствуют их более интенсивному размножению. Бывают условия, которые, наоборот, препятствуют, и в них вирус становится менее патогенным и менее контагиозным", – пояснил вирусолог. 

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По словам специалиста, главная опасность южноафриканского штамма COVID-19 в том, что он стал более заразным. Однако более патогенной эта мутация не стала, отметил эксперт. 

Вирусолог также отметил, что на данный момент выявлено "чуть ли не 2 000 мутационных изменений". Однако он обратил внимание, что антигенная структура вируса при этом осталась прежней. А это значит, что уже разработанные вакцины сохраняют свою эффективность и для новых мутаций.

Напомним, власти Южноафриканской республики объявили об обнаружении нового типа коронавируса в конце декабря. Именно с новой мутацией в стране связали вторую волну пандемии. "Южноафриканский" штамм коронавируса обнаружили уже в нескольких европейских государствах – в Дании, Великобритании и Франции, а также в Японии, США и некоторых африканских странах – Кении и Нигерии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1680)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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