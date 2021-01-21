Птичий грипп свирепствует в Японии: инфекция добралась до гусей

Стремительное распространение птичьего гриппа в Японии началось в ноябре в префектуре Кагава, вспышка вируса стала самой крупной в стране за последние 4 года

ТБИЛИСИ, 21 янв - Sputnik. В Японии из-за новой вспышки птичьего гриппа будет уничтожено 12 тысяч гусей, сообщает агентство Kyodo.

Заболевание было обнаружено на птицеферме в префектуре Тиба. Отмечается, что это уже третий подобный случай. Будет уничтожено 6 тысяч птиц на самой ферме, а также 6 тысяч гусят, которые были поставлены на девять птицеферм в другие префектуры за последнюю неделю.

В начале января вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Очаг заражения был выявлен на птицеферме в городе Минокамо.

В рамках мер по борьбе с распространением вирусной инфекции уже было уничтожено 6 млн кур.

Волна инфекций на японских птицефермах вызвала самую серьезную вспышку в стране более чем за четыре года. По заявлению министерства, вероятность заражения людей птичьим гриппом в результате употребления в пищу птицы или яиц исключена.

Вспышка птичьего гриппа началась в ноябре в префектуре Кагава на острове Сикоку, который примыкает к острову Кюсю.