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В США сорвали джекпот: неизвестный выиграл в лотерею более $700 миллионов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Самым крупным выигрышем в Powerball стала сумма в размере 1,58 миллиарда долларов: ее в 2016 году поделили между собой три человека

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Джекпот лотереи Powerball был разыгран в США – неизвестный счастливчик получит 731 миллион долларов, сообщил телеканал Fox2, передает Sputnik Беларусь.

По информации канала, выигрышный билет был продан в штате Мэриленд, а тираж лотереи прошел в среду 20 января.

Лотерея
© CC0 / Pixabay
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Этот джекпот является пятым по величине в США за всю историю, он был выигран через день после того, как никто не смог угадать полную комбинацию цифр в другой популярной лотерее – Mega Millions. В ней максимальная сумма, которую можно получить, увеличилась до 970 миллионов.

Самым крупным выигрышем в Powerball стала сумма в размере 1,58 миллиарда долларов: ее в 2016 году поделили между собой три человека.

По правилам лотереи, выигрыш можно получить двумя способами: ее выплачивают в течение 30 лет (полный выигрыш) либо производят единовременную выплату (она будет меньше). Если победитель, сорвавший куш в среду, выберет второй вариант, ему выплатят чуть больше 546 миллионов долларов.

Теги:
Доллары, США


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