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Президент Аргентины привился российской вакциной Спутник V

Российской вакциной "Спутник V" привился глава Аргентины

© photo : Facebook / Alberto Fernández
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1685)
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Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V" в конце декабря 2020 года

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первый компонент российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

"Сегодня привился вакциной "Спутник V". Благодарю институт Гамалеи за их научную работу, тех, кто работал над ней, и всех медицинских работников нашей страны за их самоотверженность", – говорится в сообщении.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Фернандес также отметил, что прививка дает иммунитет к коронавирусу, и призвал граждан страны последовать его примеру.

Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины "Спутник V" в стране в конце декабря 2020 года. Первыми были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет. Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет.

Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1685)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия, Аргентина


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