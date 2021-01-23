Упрощение поездок: страны ЕС взаимно признают тесты на коронавирус

Решение было принято единогласно странами-членами ЕС и оно касается как ПЦР-тестов, так и экспресс

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание ПЦР-тестов на коронавирус одобрено на всей территории Евросоюза, об этом говорится в пресс-релизе саммита ЕС, опубликованном по итогам онлайн-встречи.

Отмечается, что взаимное признание тестов, которое будут проводить сертифицированные органы здравоохранения, упростит трансграничные поездки, поможет в отслеживании контактов возможных заражений, а также лечении. Данные меры касаются как ПЦР, так и экспресс-тестов.

Страны ЕС также договорились об обмене сведениями по коронавирусу. Для этого будет использоваться специальная цифровая платформа. В нее будут включен список экспресс-тестов на антигены COVID-19, а также стандарты для их использования.

"Общий список соответствующих быстрых антигенных тестов на COVID-19 должен быть достаточно гибким для добавления или удаления тех тестов, эффективность которых зависит от мутаций COVID-19", – подчеркивается в документе.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря 2020 года - начале января 2021. Прививки в большинстве стран пока делают приоритетным группам населения. Предполагается, что массовая вакцинация начнется не ранее весны.