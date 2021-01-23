10:46 23 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0228
  • 100 RUB4.4121
  • USD3.3044
Поиск
Экспресс-тест на коронавирус, архивное фото

Упрощение поездок: страны ЕС взаимно признают тесты на коронавирус

© photo: Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1687)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210123/250682047/Uproschenie-poezdok-strany-ES-vzaimno-priznayut-testy-na-koronavirus.html

Решение было принято единогласно странами-членами ЕС и оно касается как ПЦР-тестов, так и экспресс

ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Использование антигенных экспресс-тестов, а также взаимное признание ПЦР-тестов на коронавирус одобрено на всей территории Евросоюза, об этом говорится в пресс-релизе саммита ЕС, опубликованном по итогам онлайн-встречи.

Отмечается, что взаимное признание тестов, которое будут проводить сертифицированные органы здравоохранения, упростит трансграничные поездки, поможет в отслеживании контактов возможных заражений, а также лечении. Данные меры касаются как ПЦР, так и экспресс-тестов.

Закрытые магазины и обменные пункты у Вокзальной площади. Власти Грузии борются с коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Новая платформа в Грузии будет регулировать тестирование на COVID-19 на бизнес-объектах

Страны ЕС также договорились об обмене сведениями по коронавирусу. Для этого будет использоваться специальная цифровая платформа. В нее будут включен список экспресс-тестов на антигены COVID-19, а также стандарты для их использования.

"Общий список соответствующих быстрых антигенных тестов на COVID-19 должен быть достаточно гибким для добавления или удаления тех тестов, эффективность которых зависит от мутаций COVID-19", – подчеркивается в документе.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря 2020 года - начале января 2021. Прививки в большинстве стран пока делают приоритетным группам населения. Предполагается, что массовая вакцинация начнется не ранее весны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1687)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Евросоюз


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V - видео
В Венгрию поставят два миллиона доз вакцины "Спутник V" - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться