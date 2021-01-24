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Вакцина Спутник V

Пакистан одобрил применение российской вакцины против коронавируса

© photo: Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1689)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210124/250691043/Pakistan-odobril-primenenie-rossiyskoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa.html

Местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 24 янв - Sputnik. Правительство Пакистана разрешило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" и дало добро местной фармацевтической компании на импорт и распространение этого препарата, сообщает газета Dawn.

Официальный представитель страны заявил изданию, что российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования.

Открытие мобильных пунктов вакцинации - Россия, Краснодар
© photo: Sputnik / George Zimarev
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"На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", — пояснил официальный представитель.

Чиновник также подчеркнул, что местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины.

Ранее стало известно, что власти Пакистана разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.

Открытие мобильных пунктов вакцинации - пандемия коронавируса, Краснодар, РФ
© photo: Sputnik / Georgi Zimarev
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Согласно последним данным Минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тысяч человек, выздоровели более 482 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 11 тысяч.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1689)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пакистан, Россия


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