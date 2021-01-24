Пакистан одобрил применение российской вакцины против коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 янв - Sputnik. Правительство Пакистана разрешило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" и дало добро местной фармацевтической компании на импорт и распространение этого препарата, сообщает газета Dawn.

Официальный представитель страны заявил изданию, что российская вакцина стала третьим препаратом, одобренным для использования.

"На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", — пояснил официальный представитель.

Чиновник также подчеркнул, что местная фармацевтическая компания AGP будет единственным импортером и дистрибьютером российской вакцины.

Ранее стало известно, что власти Пакистана разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.

Согласно последним данным Минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тысяч человек, выздоровели более 482 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 11 тысяч.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.