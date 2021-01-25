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Пандемия коронавируса COVID 19 - реаниматологи во Франции

Инфекционист: новые штаммы COVID-19 равнозначны второй пандемии

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1691)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210125/250696167/Infektsionist-novye-shtammy-COVID-19-ravnoznachny-vtoroy-pandemii.html

Введение новых карантинных мер связано со стремительным распространением во Франции двух новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании, Бразилии и в американской Калифорнии, "за последние три недели изменили расклад", считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.

"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", – заявил специалист по иммунологии в эфире телеканала BFMTV.

  • Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.

По информации газеты Le Journal du Dimanche, во Франции в ближайшие дни может быть введен третий карантин.

Ситуация во Франции в связи с коронавирусом
© AP Photo / Michel Euler
Посольство Грузии во Франции предупредило граждан о новых ограничениях

"Решение должно быть принято в самое ближайшее время", – цитирует издание источник в правительстве страны.

Введение новых карантинных мер связано со стремительным распространением во Франции двух новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского. По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с соответствующим заявлением в среду, 27 января.

По данным собеседников газеты, вопрос о введении третьего карантина практически решен, осталось уточнить его сроки и сопутствующие меры. Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1691)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Франция


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