Инфекционист: новые штаммы COVID-19 равнозначны второй пандемии

Введение новых карантинных мер связано со стремительным распространением во Франции двух новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании, Бразилии и в американской Калифорнии, "за последние три недели изменили расклад", считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.

"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", – заявил специалист по иммунологии в эфире телеканала BFMTV.

Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.

По информации газеты Le Journal du Dimanche, во Франции в ближайшие дни может быть введен третий карантин.

"Решение должно быть принято в самое ближайшее время", – цитирует издание источник в правительстве страны.

Введение новых карантинных мер связано со стремительным распространением во Франции двух новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского. По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с соответствующим заявлением в среду, 27 января.

По данным собеседников газеты, вопрос о введении третьего карантина практически решен, осталось уточнить его сроки и сопутствующие меры. Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.