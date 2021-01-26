ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Еврокомиссия планирует ужесточить правила для путешественников из стран, не входящих в Евросоюз, говорится в заявлении пресс-служба ЕК.

"Сейчас очень высокое число новых инфекций во многих странах, поэтому есть срочная необходимость сократить риск инфекций, связанных с путешествиями", – говорится в документе.

При этом Еврокомиссия считает, что все необязательные поездки в и из ЕС должны быть серьезным образом не рекомендованы.

Все граждане, которые хотят въехать в ЕС, должны будут предоставить перед посадкой в ​​самолет ответ на ПЦР-тест, сданный не менее чем за 72 часа до вылета.

Согласно заявлению, помимо ответа на тест, гражданам стран, не входящих в ЕС, возможно, придется пройти 14-дневный карантин и повторно пройти тест по истечении этого периода.

Кроме того, Европейская комиссия считает, что необходимо учитывать несколько критериев для приема путешественников из стран, не входящих в ЕС.

В частности, за последние 14 дней показатель инфицирования коронавирусом не должен превышать 25 на 100 тысяч жителей, а количество тестов, проведенных за последние семь дней, должно быть не менее 300 на 100 тысяч жителей. При этом тесты с положительной реакцией не должны превышать 4% от всех тестов, выполненных за последние семь дней. Также следует учитывать, существует ли другой вариант вируса, распространяющийся в той или иной стране.

При этом решения, касающиеся пересечения границ, принимают в Евросоюзе сами государства – его члены на национальном уровне, Еврокомиссия может лишь представить рекомендации.