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Пандемия коронавируса COVID 19 - Бранденбургские ворота, Берлин, Германия

Еврокомиссия планирует ужесточить правила для путешественников

© AP Photo / Michael Sohn
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1694)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210126/250707773/Evrokomissiya-planiruet-uzhestochit-pravila-dlya-puteshestvennikov.html

Еврокомиссия отмечает, что новые варианты коронавируса и нестабильная ситуация в мире требуют ужесточения правил поездок

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Еврокомиссия планирует ужесточить правила для путешественников из стран, не входящих в Евросоюз, говорится в заявлении пресс-служба ЕК.

"Сейчас очень высокое число новых инфекций во многих странах, поэтому есть срочная необходимость сократить риск инфекций, связанных с путешествиями", – говорится в документе.

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При этом Еврокомиссия считает, что все необязательные поездки в и из ЕС должны быть серьезным образом не рекомендованы.

Все граждане, которые хотят въехать в ЕС, должны будут предоставить перед посадкой в ​​самолет ответ на ПЦР-тест, сданный не менее чем за 72 часа до вылета.

Согласно заявлению, помимо ответа на тест, гражданам стран, не входящих в ЕС, возможно, придется пройти 14-дневный карантин и повторно пройти тест по истечении этого периода.

Кроме того, Европейская комиссия считает, что необходимо учитывать несколько критериев для приема путешественников из стран, не входящих в ЕС.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Marina Listseva
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В частности, за последние 14 дней показатель инфицирования коронавирусом не должен превышать 25 на 100 тысяч жителей, а количество тестов, проведенных за последние семь дней, должно быть не менее 300 на 100 тысяч жителей. При этом тесты с положительной реакцией не должны превышать 4% от всех тестов, выполненных за последние семь дней. Также следует учитывать, существует ли другой вариант вируса, распространяющийся в той или иной стране. 

При этом решения, касающиеся пересечения границ, принимают в Евросоюзе сами государства – его члены на национальном уровне, Еврокомиссия может лишь представить рекомендации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1694)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Евросоюз


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