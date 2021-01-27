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Новый iPhone 12

iPhone 12 опасен для здоровья? О чем предупреждает Apple 

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210127/250710991/iPhone12opasen-dlya-zdorovya-O-chem-preduprezhdaet-Apple.html

Как оказалось, имеющиеся в них магниты при близком контакте могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Американская корпорация Apple признала, что iPhone 12 способен нанести вред людям, страдающим болезнями сердца. Об этом написано в справочном разделе на сайте компании.

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© AP Photo / Alastair Grant
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В Apple пояснили, что в смартфоне iPhone 12 есть определенное число магнитов, которые при близком контакте могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. Именно из-за этого рекомендуется держать устройство на безопасном расстоянии – не менее 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке.

Кроме того, представители Apple советуют пройти консультацию с медиками или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12.

"Если вы подозреваете, что iPhone или какие-либо аксессуары MagSafe мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe", – сказано в сообщении.

Смартфоны серии iPhone 12 были представлены осенью 2020 года. Имеющиеся в них магниты обеспечивают правильное положение телефона относительно зарядного устройства и крепление аксессуаров.



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