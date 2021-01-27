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Проблема ожирения у людей

Диетологи назвали привычку, которая мешает избавиться от жира на животе

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210127/250724335/Dietologi-nazvali-privychku-kotoraya-meshaet-izbavitsya-ot-zhira-na-zhivote.html

Этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний, считают врачи

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Почему так сложно избавиться от жира на животе - на этот вопрос испанской газете Lavanguardia ответил врач-диетолог Айтор Санчес.

Курение - именно это привычка мешает потере веса в области живота, уверен специалист. Курение способствует накапливанию большего количества абдоминального и висцерального жира, то есть отложений на талии и вокруг внутренних органов.

Правда тела
© photo: Sputnik
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По словам Санчеса, этот тип набора веса наиболее опасен, поскольку повышает риск развития метаболических заболеваний.

Дело в том, что у курильщиков хуже вырабатывается инсулин, что увеличивает вероятность повышенного сахара в крови, отмечает диетолог. В сумме эти два фактора действуют "синергетически", то есть значительно влияют на возникновение ожирения.

Медик пояснил, что множество людей бояться растолстеть при отказе от курения, но причиной набора веса в данном случае становятся, как правило, не физиологические факторы, а попытки "заесть" стресс.



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