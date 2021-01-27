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Медицинские работники в реанимационном отделении

Врачи назвали неожиданное последствие COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Чтобы избежать этого негативного последствия болезни, медики советует посещать специалиста и проходить осмотры

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Снижение остроты зрения - именно это последствие может грозить людям, переболевшим COVID-19 в средней и тяжелой форме, утверждает доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

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По мнению специалиста, новая коронавирусная инфекция способна существенно усугубить изменения, связанные с хрусталиком. Как итог - оптика глаза меняется в сторону большего "минуса".

"Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол", — объяснила врач в интервью "Звезде".

Медик пояснила, что у некоторых пациентов после коронавируса нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения. 

Чтобы избежать негативных последствий болезни, доктор медицинских наук советует посещать офтальмолога и проходить осмотры.



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