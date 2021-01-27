Как есть углеводы и не толстеть? Шокирующее открытие немецкого ученого

Нутрициолог Картен Лекутат в своей новой книге рассказал про интересный эксперимент: ученый провел исследование о влиянии мармеладных мишек на уровень глюкозы в крови человека

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Как есть углеводы и не прибавлять в весе - о простом способе сохранения стройности рассказывается в книге немецкого нутрициолога Карстена Лекутат - "Одно яблоко сделает вас здоровым, а три приведут к ожирению печени".

По словам автора, зачастую причиной набора веса может стать переизбыток углеводов в рационе. Простые углеводы напрямую связаны с выработкой инсулина, а их обилие заставляет хотеть есть снова и снова. Но недавно ученые решили разорвать этот "порочный круг" и провели эксперимент, результаты которого подтвердили: углеводы могут не вредить фигуре, но только при одном условии.

Нутрициолог Картен Лекутат в своей новой книге рассказал про интересный эксперимент: ученый провел исследование о влиянии мармеладных мишек на уровень глюкозы в крови человека.

Выяснилось, что в обычных условиях углеводные сладости вели к резкому скачку сахара и чувству голода после перекуса.

В следующий раз доктор изменил условия исследования: перед поеданием мармелада он дал испытуемым пару кусочков сыра, а затем аналогичную порцию "мишек", как и в первый раз. В результате необычного эксперимента уровень глюкозы в крови остался практически неизменным, а чувство голода не возникало в течение нескольких часов после.

То есть ученые пришли к выводу, что одни питательные вещества способны менять свойства других - белок влияет на углеводы. Иными словами, если вы решили "сорваться" и съесть пиццу или несколько зефирок, то съешьте перед этим порцию белка - творог, сыр или греческий йогурт.