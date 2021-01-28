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Запрет на курение в общественных местах - табличка с перечеркнутой сигаретой в кафе

Никакой онлайн-торговли: в России ужесточили правила продажи табака

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210128/250727833/V-Rossii-uzhestochili-pravila-prodazhi-tabaka.html

С сегодняшнего дня в России запрещается дистанционная продажа никотинсодержащей продукции и кальянов

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. С 28 января гости и жители России не смогут покупать в Интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, сообщает РИА Новости.

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Запрет также распространяется на стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. 

Нерасфасованный табак
© CC0 / Pixabay
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Ранее ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах (или, если в населенном пункте они отсутствуют, в других торговых объектах, а также в автолавках). Теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещается.

Производители подготовились к изменениям. На прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.

Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев отметил, что с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет. "Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор", – сообщил он.

По словам собеседника агентства, продукция компании представлена в рознице по всей стране, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления. 



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