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Медицинская маска

Двойная защита или риск? Инфекционист о ношении сразу двух масок

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1701)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210128/250730084/Dvoynaya-zaschita-ili-risk-Infektsionist-o-noshenii-srazu-dvukh-masok.html

Некоторые американские чиновники практикуют ношение двух медицинских масок для якобы лучшей защиты от COVID-19

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Ношение двух масок никак не оправдано и даже может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, считает глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

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По ее словам, у каждой вещи есть и отрицательный эффект. 

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"Когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но, с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа, и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - сказала Гольцман в интервью РИА Новости.

Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски", - заключила специалист.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1701)


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