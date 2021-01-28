Двойная защита или риск? Инфекционист о ношении сразу двух масок

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Ношение двух масок никак не оправдано и даже может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, считает глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

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По ее словам, у каждой вещи есть и отрицательный эффект.

"Когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но, с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа, и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - сказала Гольцман в интервью РИА Новости.

Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски", - заключила специалист.