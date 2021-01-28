Депортация школьниц из Австрии в Грузию и Армению вызвала уличные протесты

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала акцию протеста в Вене, сообщает австрийская газета Klleine Zeitung.

По информации издания, решение о депортации было принято из-за того, что родители девушек нелегально проживали в Австрии в течении нескольких лет.

Противники депортации устроили акцию протеста, чтобы помешать полиции в процессе выдворения.

В акции приняли участие 160 человек, в том числе представители разных политических партий. Они попытались блокировать выход депортационного центра и забросали полицейских разными предметами.

Тем не менее девушек выслали из Австрии.