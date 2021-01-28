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Депортация школьниц из Австрии в Грузию и Армению вызвала уличные протесты

© AP Photo / Ronald Zak
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210128/250735779/Deportatsiya-shkolnits-iz-Avstrii-v-Gruziyu-i-Armeniyu-vyzvala-ulichnye-protesty.html

Участники акции попытались блокировать выход депортационного центра и забросали полицейских разными предметами

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Депортация трех девушек из Австрии в Грузию и Армению вызвала акцию протеста в Вене, сообщает австрийская газета Klleine Zeitung.

По информации издания, решение о депортации было принято из-за того, что родители девушек нелегально проживали в Австрии в течении нескольких лет.

Машина посольства Франции
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Противники депортации устроили акцию протеста, чтобы помешать полиции в процессе выдворения.

В акции приняли участие 160 человек, в том числе представители разных политических партий. Они попытались блокировать выход депортационного центра и забросали полицейских разными предметами.

Тем не менее девушек выслали из Австрии.

Теги:
Депортация, Австрия


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