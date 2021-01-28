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Различающую мутации коронавируса тест-систему разработали в России

© photo: Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1704)
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Разработка способна отличить исходный коронавирус от его штаммов буквально за 40 минут, подчеркнули в Роспотребнадзоре

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Российские ученые создали тест-систему, которая распознает тип вируса и отличает исходный COVID-19 от его мутаций, сообщает Sputnik Беларусь.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Павел Львов
Коронавирус становится все опаснее: вирусолог о новой мутации

"Наши ученые из центрального научного медицинского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус уже привычный от вируса с новыми мутациями", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

Разработка готовится к регистрации, подчеркнула Попова. Результаты теста можно будет узнать меньше, чем через час после исследования.

"Это обычная система для ПЦР-диагностики. Он будет проводиться не четыре часа в лаборатории, а порядка 40 минут, не больше", - резюмировала глава Роспотребнадзора.

Мутации COVID-19

По словам вирусолога Центра имени Гамалеи Виктора Зуева, на данный момент выявлено "чуть ли не 2000 мутационных изменений".

Самый известный из них - "британский" штамм, по данным ВОЗ, он обнаружен в 70 странах мира. Активно распространяются также "бразильский" коронавирус и мутация из ЮАР.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио, Япония в масках
© AP Photo / Hiro Komae
Японские медики обнаружили новую мутацию коронавируса

Эксперты отмечают, что мутационные изменения в вирусах - нормальное явление.

"Они (вирусы) попадают в разные условия, которые способствуют их более интенсивному размножению. Бывают условия, которые, наоборот, препятствуют, и в них вирус становится менее патогенным и менее контагиозным", - пояснил Зуев.

Вместе с тем, несмотря на мутации, антигенная структура вируса не изменилась, подчеркнул вирусолог. Следовательно, созданные вакцины от коронавируса сохранят свою эффективность и против новых штаммов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1704)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия


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