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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш назвал 2020 год худшим в современной истории

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1705)
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Нынешний, 2021-й должен стать переломным для человечества, считает Гутерриш, он назвал два главных направления развития мирового сообщества.

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал два главных вектора в работе организации на ближайшее время: победа над пандемией коронавируса и решение вопроса по климату, передает Sputnik Беларусь.

"Это был ужасный год, 2020-й. Пожалуй, самый плохой год в нашей жизни, в особенности из-за пандемии", – сказал генсек.

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Он призвал мировое сообщество сделать все, чтобы ситуация в 2021 году изменилась в лучшую сторону.

"Нужно сменить отчаяние надеждой", – добавил Гутерриш.

По его мнению, в необходимо как можно скорее запустить по всему миру вакцинацию от коронавируса нового типа.

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"Поэтому первый приоритет – победа над пандемией и обеспечение устойчивого восстановления, а второй – это чрезвычайная климатическая ситуация", – продолжил глава ООН.

Антониу Гутерриш рассказал, что в этом году в Глазго пройдет Конференция ООН по изменению климата. Она состоится в период с 1 по 12 ноября.

Главная задача, по словам генсека, принять кардинальные меры, чтобы не допустить роста температуры больше чем на 1,5 градуса к концу текущего века.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1705)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, ООН, Антониу Гутерриш


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