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Пандемия коронавируса COVID 19 - родители в защитных костюмах в образе космонавтов ведут ребенка, Боливия

В Боливии началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

© AP Photo / Juan Karita
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1709)
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Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре прошлого года

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Боливию, в стране началась кампания иммунизации от COVID-19, сообщил президент страны Луис Арсе журналистам в столичном аэропорту Эль-Альто.

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Арсе лично принял участие в процессе разгрузки из самолета контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.

Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
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"Мы собираемся начать вакцинацию в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь", – цитирует президента РИА Новости.

Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1709)


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