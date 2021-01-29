В Боливии началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"

Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре прошлого года

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Боливию, в стране началась кампания иммунизации от COVID-19, сообщил президент страны Луис Арсе журналистам в столичном аэропорту Эль-Альто.

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Арсе лично принял участие в процессе разгрузки из самолета контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.

"Мы собираемся начать вакцинацию в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь", – цитирует президента РИА Новости.

Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.