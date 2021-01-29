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Мужчина измеряет талию сантиметром

Ученые обнаружили неожиданную угрозу ожирения

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210129/250743673/Uchenye-obnaruzhili-neozhidannuyu-ugrozu-ozhireniya.html

Врачи доказали, что наличие избыточного веса оказывает избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Излишний вес служит дополнительной нагрузкой на здоровье мозга, ухудшает когнитивное здоровье и способен усугубить болезнь Альцгеймера, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Medicalxpress.

Проблема ожирения у людей
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Это удалось доказать в результате научного эксперимента. Ученые Университета Шеффилда осуществили серьезное мультимодальное нейровизуализационное исследование, во время которого изучили данные 47 пациентов с клиническим диагнозом слабоумия при болезни Альцгеймера, 68 пациентов с легкими когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей.

Далее эксперты изучили и измерили отличия в локальных концентрациях тканей мозга, чтобы оценить связь объема серого вещества, целостности белого вещества, церебрального кровотока и ожирения.

В итоге результаты исследования показали, что у пациентов с легкой формой деменции существует положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного перехода.

То есть ученые пришли к выводу, что наличие избыточного веса оказывает избыточную нагрузку на здоровье мозга и способствует уязвимости нервной ткани. При этом поддержание хорошей физической формы при легкой форме деменции, вызванной болезнью Альцгеймера, помогает сохранить структуру мозга.



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